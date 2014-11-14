Дом семьи Корлеоне из "Крестного отца" выставили на торги

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Дом на острове Стейтен-Айленд в Нью-Йорке, ставший декорацией к жилищу семьи Корлеоне из фильма "Крестный отец" 1972 года, продается за $2,9 млн, сообщает газета The Guardian.

Особняк, построенный в 1930 году, стоит на участке площадью 0,2 гектара, в нем пять спален и семь ванных комнат, гараж на четыре автомобиля, бассейн и тренажерный зал.

Дом посоветовал использовать для съемок актер Джанни Руссо, уроженец Стейтен-Айленда, сыгравший зятя дона Корлеоне Карло. На выставленном на продажу участке, в частности, снята сцена свадьбы Карло и Конни, дочери Вито Корлеоне.

Режиссер "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола не использовал в фильме интерьер дома, однако владельцы воссоздали кабинет хозяина дома в полном соответствии с декорациями оскароносного фильма, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.