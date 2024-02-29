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Дочь Юрия Гагарина зарегистрировала его имя в качестве товарного знака

Дочь Юрия Гагарина зарегистрировала его имя в качестве товарного знака Роспатент зарегистрировал товарный знак "Юрий Гагарин". Его правообладателем является дочь советского космонавта Галина Гагарина.
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29 февраля 2024 г. 11:20
Дочь Юрия Гагарина зарегистрировала его имя в качестве товарного знака

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Юрий Гагарин". Его правообладателем является дочь советского космонавта Галина Гагарина.

Как передает Report, об этом сообщает "Газета.Ru".

Товарный знак "Юрий Гагарин" охватывает три класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 9 (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), № 25 (одежда, обувь, головные уборы) и № 41 (организация конкурса красоты, обучение гимнастике и обучение дзюдо, услуги оркестров).

Список зарегистрированных товаров и услуг в рамках трех МКТУ за данным товарным знаком охватывает около тысячи наименований. В общей сложности на имя Галины Гагариной оформлено четыре товарных знака "Юрий Гагарин" с разными классами МКТУ.

Юрий Гагарин - советский летчик-космонавт, человек, совершивший первый полет в космос.

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Версия на английском языке Yuri Gagarin's daughter registers his name as trademark

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