Депардье признался, что во время поездки в Африку убил львов

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Знаменитый французский актер Жерар Депардье, ставший в 2013 году гражданином России, признался, что во время своей сентябрьской поездки в Африку убил двух львов.

По словам Депардье, застрелить животных ему и его спутникам пришлось в целях самообороны — автомобиль, в котором находились несколько человек, включая самого актера, сломался в дороге, и никто из-за хищников не мог покинуть его салон, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Наша машина сломалась на одной из трасс в Буркина-Фасо. Из кустарников вышли два льва — они стояли перед нами и не двигались. У нас не осталось другого выхода, кроме того как застрелить их", — прокомментировал актер.