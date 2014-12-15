Дания и Гренландия подадут в ООН заявку на территорию в Арктике, включающую Северный полюс

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Дания и Гренландия в понедельник подадут в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение принадлежащей им территории морского дна в Арктике за пределами 200-мильной экономической зоны.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в заявке будут выдвинуты претензии на территорию, которая в 20 раз больше, чем сама Дания. Она включает Северный полюс и около 895 тыс. кв км дна Северного Ледовитого океана к северу от Гренландии.

По мнению главы МИД Дании Мартина Лидегора, это исторический шаг. "Редко выдается возможность изменить границы и сделать страну больше, - сказал он Ритсаус бюро. - Чем Дания будет больше, тем больше у нее будет возможностей оказывать влияние в мире и, в частности, в арктическом регионе".

Подобные заявки подали Канада, Норвегия, Россия и США, которые претендуют на различные участки этой же территории.

По словам Лидегора, наиболее оспариваемым, вероятно, будет Северный полюс. "Это немного странно, потому что там нет значительного количества полезных ископаемых, и он имеет скорее символическое значение", - сказал он.

Другие территории, на которые претендуют Дания и Гренландия, также не имеют большого экономического значения.

Датская заявка содержит данные, призванные доказать, что эти 895 тыс. кв. км непосредственно связаны с континентальным шельфом Гренландии.

Заявка, которую собираются подать Дания и Гренландия - пятая по счету. Ранее Дания, Гренландия и Фарерские острова уже внесли четыре других заявки на общую территорию 873 тыс. кв. км. Таким образом, королевство с его автономными регионами будет претендовать на территорию, которая в 40 раз больше, чем сама Дания.

Комиссия ООН по границам континентального шельфа состоит из 21 эксперта в области геологии, геофизики и гидрографии. Первой будет рассматриваться заявка России, датская заявка должна быть рассмотрена до 2027 года.

На сбор данных для обоснования заявки Дания потратила 300 млн. крон (50 млн долларов).