Число принадлежащих к среднему классу людей впервые превысило 1 млрд

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Валовая стоимость финансовых активов населения в мире в 2014 году выросла на 7,1% и достигла нового рекорда - 135,7 трлн евро против 126,8 трлн евро годом ранее, а количество людей, принадлежащих по уровню благосостояния к среднему классу, превзошло 1 млрд, сообщается в ежегодном отчете Global Wealth Report страховой компании Allianz, которая изучает благосостояние домохозяйств в 53 странах по всему миру, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Уверенный рост валовой стоимости финансовых активов, наблюдавшийся в предыдущие годы, продолжился, пусть и слегка замедлив темп, отмечается в сообщении.

Денежные обязательства населения увеличивались медленнее активов - на 4,3%, до 35,2 трлн евро. Тем не менее, мировой долг населения достиг самого высокого уровня с начала финансового кризиса.