О нас
Report Georgia
Аудио новости

Cамый богатый человек выбрал 82-летнюю американку для полета в космос

Cамый богатый человек выбрал 82-летнюю американку для полета в космос Самый богатый человек в мире, глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля, сообщает Report cо ссылкой на ABC News.
Это интересно
1 июля 2021 г. 19:15
Cамый богатый человек выбрал 82-летнюю американку для полета в космос
Джефф Безос и Уолли Фанк

Самый богатый человек в мире, глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля, сообщает Report cо ссылкой на ABC News.

Отмечается, что в 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы "Женщины в космосе", которая позже была отменена, и никто из ее участников так и не отправился в полет.

На своей странице в Instagram Безос написал, что никто не ждал космического полета дольше, чем Фанк.

Основатель Amazon отметил, что Уолли Фанк полетит с ним и его братом в космос как почетный гость.

Ранее Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 82 yaşlı amerikalı qadın kosmosa səyahət edəcək
Версия на английском языке Woman aged 82 to go into space with Jeff Bezos

Другие новости из категории

Старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия
Старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия
1 июля 2021 г. 15:28
В Австралии начали строить крупнейший радиотелескоп мира
В Австралии начали строить крупнейший радиотелескоп мира
29 июня 2021 г. 17:09
В Греции нашли украденную картину Пикассо стоимостью £20 млн
ФотоВ Греции нашли украденную картину Пикассо стоимостью £20 млн
29 июня 2021 г. 02:27
Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора
Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора
28 июня 2021 г. 17:59
На основе яичной скорлупы создали клей для пломб
На основе яичной скорлупы создали клей для пломб
28 июня 2021 г. 14:52
В Азии нашли следы эпидемии коронавируса, произошедшей 20 тыс. лет назад
В Азии нашли следы эпидемии коронавируса, произошедшей 20 тыс. лет назад
26 июня 2021 г. 18:57
Ученые обнаружили древнего человека-дракона
Ученые обнаружили древнего "человека-дракона"
26 июня 2021 г. 18:00
Открылась первая в мире фабрика искусственного мяса
Открылась первая в мире фабрика искусственного мяса
26 июня 2021 г. 00:36
Астрономы определили изотопный состав воды в атмосфере Марса
Астрономы определили изотопный состав воды в атмосфере Марса
24 июня 2021 г. 19:47
Житель Великобритании выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19
Житель Великобритании выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19
24 июня 2021 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi