Cамый богатый человек выбрал 82-летнюю американку для полета в космос

Самый богатый человек в мире, глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля, сообщает Report cо ссылкой на ABC News.

Самый богатый человек в мире, глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля, сообщает Report cо ссылкой на ABC News.

Отмечается, что в 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы "Женщины в космосе", которая позже была отменена, и никто из ее участников так и не отправился в полет.

На своей странице в Instagram Безос написал, что никто не ждал космического полета дольше, чем Фанк.

Основатель Amazon отметил, что Уолли Фанк полетит с ним и его братом в космос как почетный гость.

Ранее Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.