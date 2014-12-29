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    Британский монетный двор впервые в истории отчеканил монету в 100 фунтов стерлингов

    На реверсе серебряной монеты изображен Биг-Бен

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Впервые в своей истории Королевский монетный двор Великобритании начал чеканку для национальной денежной системы монет достоинством в 100 фунтов стерлингов, сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС. 

    "Монета, на аверсе которой изображен профиль правящего монарха - королевы Елизаветы II, а на реверсе - башня Биг-Бена, поступит в обращение в первый день 2015 года", - объявил представитель монетного двора.

    Всего будет отчеканено 50 тыс. таких монет.

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