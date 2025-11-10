Более 10 вспышек произошли на Солнце за сутки
Это интересно
- 10 ноября, 2025
- 11:41
На Солнце за прошедшие сутки зафиксировано более 10 вспышек, включая одно из событий наивысшего класса - X.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вспышечная активность - за сутки произошло более 10 вспышек, включая событие высшего балла X; расчетное влияние на Землю - умеренное с пиком 11–12 ноября", - говорится в сообщении.
При этом специалисты предупредили, что в ближайшие сутки возможны слабые геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Кроме того, сохраняется вероятность новых мощных солнечных вспышек, которые могут повлиять на Землю.
