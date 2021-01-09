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Богатейший человек Земли продаст все имущество ради заселения Марса

Богатейший человек Земли продаст все имущество ради заселения Марса Занявший первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты Илон Маск решил продать все свое имущество ради того, чтобы заселить "Красную планету".
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9 января 2021 г. 22:28
Богатейший человек Земли продаст все имущество ради заселения Марса
Илон Маск

Занявший первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты Илон Маск решил продать все свое имущество ради того, чтобы заселить "Красную планету".

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, по словам Маска, колонизация Марса потребует очень серьезных финансовых вложений, и он оставит себе лишь самое необходимое.

"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний. Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь", - цитирует агентство слова Илона Маска.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на полтора миллиарда долларов обошел главу Amazon Джеффа Безоса и получил титул самого богатого человека в мире.

Благодаря росту акций компании Tesla состояние Маска составило 188,5 млрд долларов.

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