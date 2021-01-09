Богатейший человек Земли продаст все имущество ради заселения Марса

Занявший первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты Илон Маск решил продать все свое имущество ради того, чтобы заселить "Красную планету".

Занявший первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты Илон Маск решил продать все свое имущество ради того, чтобы заселить "Красную планету".

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru , по словам Маска, колонизация Марса потребует очень серьезных финансовых вложений, и он оставит себе лишь самое необходимое.

"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний. Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь", - цитирует агентство слова Илона Маска.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на полтора миллиарда долларов обошел главу Amazon Джеффа Безоса и получил титул самого богатого человека в мире.

Благодаря росту акций компании Tesla состояние Маска составило 188,5 млрд долларов.