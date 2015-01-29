​Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект угрожает человечеству

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество должно волновать быстрое развитие технологий, так как искусственный интеллект может изменить нашу жизнь.

Как передает Report, об этом сообщает издание Business Insider.

На одном из ресурсов в интернете Биллу Гейтсу был задан вопрос о влиянии искусственного интеллекта на жизнь человека. Гейтс ответил, что, по его мнению, в данный момент искусственный интеллект не угрожает человечеству, но это может измениться в будущем.

"Я из тех, кто считает, что суперинтеллект может угрожать человечеству. Сначала машины будут выполнять за нас работу и не будут слишком умными. Через несколько десятилетий машины поумнеют, что может стать для нас проблемой. Я не понимаю, почему многих людей это не волнует", — написал Билл Гейтс.