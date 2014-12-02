Бесплатный Wi-Fi появился на всех линиях московского метро

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Бесплатным Wi-Fi со вторника можно будет воспользоваться на всех линиях московского метро, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Со 2 декабря 2014 года беспроводная сеть Wi-Fi стала доступна в поездах всех линий московского метрополитена. Бесплатным доступом в интернет оснащены все 12 линий протяжённостью более 325 километров, при этом количество вагонов, имеющих точки доступа, превышает 5 тысяч. Таким образом, проект по оснащению московского метрополитена сетью Wi-Fi завершён на месяц ранее обещанного срока", - говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Пресс-служба подчеркивает, что аналогов такого проекта в мире пока нет. В некоторых городах мира Wi-Fi есть на станциях метрополитена, но не в тоннелях. В Москве данная услуга доступна пассажирам только в вагонах, на станциях и в вестибюлях сеть отсутствует. Скорость передачи данных составляет более 100 мегабит в секунду на поезд.

Проект по оснащению подвижного состава метрополитена сетью Wi-Fi начал реализовываться с 1 сентября 2013 года. Первыми линиями, оборудованными бесплатным доступом в интернет стали Каховская и Кольцевая. Владельцем и оператором беспроводной сети передачи данных стандарта Wi-Fi в подвижном составе московского метрополитена является ЗАО "Максима Телеком". За счёт собственных средств компания установила базовые станции и оснастила вагоны необходимым оборудованием для приема и передачи сигнала.