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Беременных предупредили об опасности кофеина

Беременных предупредили об опасности кофеина Кофеин представляет опасность для беременных женщин, свидетельствуют результаты исследования профессора Джека Джеймса из Университета Рейкъявика в Исландии
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25 августа 2020 г. 08:34
Беременных предупредили об опасности кофеина

Кофеин представляет опасность для беременных женщин, свидетельствуют результаты исследования профессора Джека Джеймса из Университета Рейкъявика в Исландии.

Как передает Report, об этом пишет Sky News.

Ученые рекомендуют беременным и тем, кто планирует зачать ребенка, употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день. Однако профессор Джеймс по итогам своего исследования пришел к выводу, что кофеин значительно увеличивает риск неблагоприятного исхода беременности. Он предупредил, что его употребление может привести к мертворождению, выкидышу и недостаточному весу новорожденного. Кроме того, есть повышенный риск рождения ребенка с острым лейкозом или склонностью к ожирению и избыточному весу. Поэтому, пришел к выводу ученый, беременным и планирующим стать матерями следует воздержаться от употребления кофеина.

В свою очередь акушер-консультант и представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов Дагни Раджасингхам согласилась, что во время беременности потребление кофеина надо ограничить, однако она считает, что полностью отказываться полностью от него не нужно.

Кофеин содержится в чае, кофе, шоколаде. Также его добавляют в энергетические напитки, лекарства от простуды и гриппа и некоторые безалкогольные напитки.

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