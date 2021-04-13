О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бананы оказались под угрозой исчезновения

Бананы оказались под угрозой исчезновения Человечество может лишиться не просто вкусного, но и необходимого продукта питания
Это интересно
13 апреля 2021 г. 10:44
Бананы оказались под угрозой исчезновения

Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба.

Как передает Report, об этом пишет Die Welt.

Заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) стало активно распространяться в Азии и Австралии в XX веке, однако в 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.

По словам эксперта по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Она отметила, что заболевание не поддается действию химикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.

Специалисты предупреждают, что даже небольшая частица зараженной почвы на подошве у фермера может привести к распространению инфекции. Кроме того, они объяснили, что болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.

"Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в ФАО.

Таким образом, человечество может лишиться не просто вкусного, но и необходимого продукта питания.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
13 апреля 2021 г. 10:24
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
13 апреля 2021 г. 10:24
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
13 апреля 2021 г. 10:18
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
13 апреля 2021 г. 01:59
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
ФотоВерховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
12 апреля 2021 г. 15:18
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
12 апреля 2021 г. 14:47
Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
11 апреля 2021 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi