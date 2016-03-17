Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 81-ое место в рейтинге "счастливых стран" мира, по мнению составителей World Happiness Report.

Как сообщает Report, Дания - самая счастливая в мире страна. Самые несчастные люди, живут в Бурунди.

Авторы доклада отмечают, что чем меньше показатели социального неравенства в стране, тем ее жители в целом счастливее.

В пятерку лидеров также вошли Швейцария, Исландия, Норвегия и Финляндия, где, так же, как и в Дании, развиты системы социальной защиты.

США в списке самых счастливых стран заняли 13-е место, Великобритания - 23-е, Россия - 56-е, а Китай - 83-е.

Замыкает список из 156 стран Бурунди, где продолжаются массовые волнения, периодически перерастающие в насильственные беспорядки. Страна оказалась в рейтинге даже ниже Сирии, где за последние пять лет гражданская война унесла более 250 тыс. жизней.