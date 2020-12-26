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Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира

Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира Такие данные следуют из результатов глобального исследования "Индекс счастья", проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 41 стране
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26 декабря 2020 г. 10:23
Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира

Почти половина (43%) жителей планеты оптимистично настроена относительно приближающегося 2021 года, при этом не ожидает значительных изменений 26% людей, пессимистичны или затруднились ответить еще 24% и 7% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные следуют из результатов глобального исследования "Индекс счастья", проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 41 стране.

Мировой индекс оптимизма составил 19 процентных пункта, достигнув максимума за последние три года.

Самыми оптимистичными странами в этом году оказались Нигерия (69 п. п.), Индонезия (66 п. п.) и Азербайджан (65 п. п.). Великобритания, впервые за долгое время вышедшая из минусовой зоны год назад, продолжает показывать рост оптимистических настроений с 39 п. п. Среди лидеров по уровню оптимизма также США, Финляндия, Киргизия и Индия. На близком к общемировому уровне оказались Австрия, Германия, Мексика и Северная Македония.

Странами с наиболее пессимистично настроенными относительно наступающего года гражданами традиционно стали Италия (-43 п. п.) и Гонконг (-34 п. п.), в этом году к ним присоединилась Болгария (-29 п. п.). Пессимистичными настроениями отметились Польша (-32 п. п.) и Чехия (-19 п. п.). В минусовой зоне оказались также Таиланд, Сербия, Южная Корея, Турция и Россия с -13 п. п., при этом среди россиян почти половина (45%) не ожидает значительных изменений в грядущем году, а еще 16% настроены оптимистично.

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