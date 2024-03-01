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Астробиологи нашли способ измерить температуру океанов на других планетах

Астробиологи нашли способ измерить температуру океанов на других планетах Американские астробиологи из Корнелльского университета открыли новый способ определения температуры океанов на далеких планетах на основе толщины ледяных покровов этих миров.
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1 марта 2024 г. 02:32
Астробиологи нашли способ измерить температуру океанов на других планетах

Американские астробиологи из Корнелльского университета открыли новый способ определения температуры океанов на далеких планетах на основе толщины ледяных покровов этих миров.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Корнелльского университета Cornell Chronicle.

Имеющиеся данные, показывающие изменение толщины льда, позволяют сделать прогноз для верхних слоев океана спутника Сатурна Энцелада.

Исследователи предполагают, что процесс, называемый "накачкой льда", который они наблюдали под шельфовыми ледниками Антарктики, вероятно, формирует нижнюю часть ледяных панцирей Европы и Энцелада. Он также должен происходить и на Ганимеде и Титане — больших лунах Юпитера и Сатурна соответственно.

Данные показывают, что температурные диапазоны, в которых взаимодействуют лед и океан, можно рассчитать на основе наклона ледяного панциря и изменений температуры замерзания воды при различных давлениях и солености.

Ученые считают, что на Энцеладе, накачка льда будет слабой, в то время как на более крупной Европе она будет действовать быстро, сглаживая и выравнивая основание ледяного панциря.

По словам астробиологов, информация о температуре воды на других мирах позволит оценить обитаемость инопланетных океанах.

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