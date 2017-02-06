Археологи обнаружили в Китае останки древних крокодилов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Во время археологических раскопок в Китае исследователи обнаружили кости крокодила, обитавшего на планете около 3 тысяч лет назад.

Как передает Report, об этом сообщает China Daily.

Участники раскопок в городе Сиань в районе погребенного древнего города времен правления династии Западной Чжоу обнаружили ареал распространения древних рептилий.

Возраст находки составляет более 2,7 тысяч лет. Ученые предполагают, что на месте ранее находилось озеро.