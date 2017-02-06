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    Археологи обнаружили в Китае останки древних крокодилов

    Возраст находки составляет более 2,7 тысяч лет

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Во время археологических раскопок в Китае исследователи обнаружили кости крокодила, обитавшего на планете около 3 тысяч лет назад.

    Как передает Report, об этом сообщает China Daily.

    Участники раскопок в городе Сиань в районе погребенного древнего города времен правления династии Западной Чжоу обнаружили ареал распространения древних рептилий.

    Возраст находки составляет более 2,7 тысяч лет. Ученые предполагают, что на месте ранее находилось озеро.

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