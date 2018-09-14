Археологи обнаружили более 800 новых гробниц в Египте

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Совместная экспедиция Университета Алабамы в Бирмингеме и египетского министерства по делам древностей раскопала 802 захоронения между двумя пирамидами, передает Report.

Гробницы были вырезаны в скальных породах, выложены кирпичом и известняком. Они были разграблены задолго до раскопок, но и сейчас представляют собой историческую ценность, сообщает «Моя планета» со ссылкой на IFLScience. Кладбище состоит из двух частей: из открытого двора идет крытый коридор с настенными росписями, который заканчивается маленькой камерой с иероглифическими надписями.

На запад ведет проход к комнате с гробницей из известняка, на юге расположена пустая комната. Геометрическая форма захоронения пока не поддается объяснению. Кладбище датируется классическим периодом (2040–1782 годы до н. э.).