​Американец намерен прыгнуть без парашюта

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Профессиональный парашютист из США Люк Айкинс заявил о своем намерении совершить прыжок с самолета без парашюта, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Экстремал, совершивший более 18 тыс. прыжков с парашютом, собирается выпрыгнуть из самолета на высоте 7,6 км и приземлиться на натянутую сетку, расположенную на высоте 20-этажного здания. При этом скайдайвер не будет использовать специальный костюм, а в его распоряжении будет только GPS-навигатор.

Сообщается, что ранее подобный прыжок совершил 90-килограммовый маникен, который прорвал сетку. Транслировать полет и приземления Айкинса в прямом эфире будет телеканал Fox.