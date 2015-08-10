Airbus запатентовала новый сверхзвуковой самолет

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus запатентовала в США новый сверхзвуковой самолет, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Авиалайнер сможет долететь из Лондона в Нью-Йорк всего за один час, в то время как сейчас на это уходит 7-8 часов, отмечает Deutsche Welle. Из Парижа до Сан-Франциско можно будет добраться за 3 часа, что почти в четыре раза быстрее, чем сейчас.

Новый самолет способен развить скорость, в четыре с половиной раза превышающую скорость звука.

Как указано в патентной заявке, в основе воздушного судна лежит система из трех типов двигателей.

Турбовентиляторные реактивные двигатели, которые будут размещаться в передней части фюзеляжа, предусмотрены для разгона и вертикального, как у ракеты, взлета. При достижении самолетом скорости звука, они будут отключаться и складываться в фюзеляж, как шасси.

Затем начнет действовать ракетный двигатель в хвостовой части, позволяющий лайнеру взмывать вверх на расстояние в 30,5 километра. Когда лайнер наберет необходимую высоту, вместо ракетного двигателя в действие вступят два сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателя, расположенных под консолями крыла.

Новый сверхзвуковой самолет несколько напоминает ZEHST (Zero Emission Hyper Sonic Transport - высокоскоростной транспорт с нулевым уровнем выбросов) - проект пассажирского авиалайнера, который Airbus представил в 2011 году на международном авиасалоне во французском Ле Бурже. Конструкция этого самолета тоже включает три двигательные установки различного типа, за счет которых пассажиров предполагается поднимать на высоту в 32 километра. Ожидается, что при наборе высоты ZEHST будет использовать экологичное биотопливо, а в стратосфере переключаться на ракетное водородное и кислородное топливо.

Однако пока сложно сказать, будут ли эти два типа сверхзвуковых самолетов когда-нибудь запущены в серийное производство. Как заявил журналистам официальный представитель Airbus, каждый год компания подает сотни заявок на подобные патенты, и речь тут идет о защите авторских прав на собственные разработки. Причем зачастую в подобных случаях это патенты на перспективные самолеты, находящиеся лишь на ранней стадии проектирования.

Строительство сверхзвукового самолета - дело дорогостоящее и рискованное. Об этом свидетельствует история с легендарным британо-французским сверхзвуковым пассажирским самолетом Concorde, который совершил первый полет в марте 1969 года. Его скорость вдвое превышала скорость звука, и перелет из Лондона в Нью-Йорк занимал 3,5 часа. Однако в июле 2000 года при вылете из парижского аэропорта "Шарль де Голль" один из самолетов Concorde потерпел катастрофу, все находившиеся на борту 109 человек погибли. Эта трагедия стала одной из главных причин того, что Concorde были сняты с эксплуатации в 2003 году.

Вместе с тем, в последние годы проекты сверхзвуковых самолетов стали разрабатываться снова. Так, в 2010 году испытания самолета подобного типа проводили вооруженные силы Австралии, хотя тестирование дало слабые результаты.