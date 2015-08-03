​Адвокат: Сноуден пока не намерен жениться

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден пока не принял решения о том, женится ли он в ближайшее время, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил адвокат Анатолий Кучерена, отметив при этом, что со своей девушкой Линдсей Миллз Сноуден видится регулярно.

"Вопрос его женитьбы мы пока не обсуждали, но Эдвард сказал, что без меня свадьбы не может быть. Как только примет такое решение, то я, конечно, буду рад прийти к нему на свадьбу", - сказал Кучерена.

Адвокат также добавил, что в Россию к Сноудену приезжают родители.

"Родители приезжают по мере возможности. Таких визитов много, но они все частные, поэтому ничего не афишируется", - сказал он.