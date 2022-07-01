500 богатейших людей мира потеряли 1,4 трлн долларов за первую половину 2022 года

500 богатейших людей мира потеряли 1,4 трлн долларов за первую половину 2022 года, что стало самым большим уменьшением состояния миллиардеров за всю историю.

500 богатейших людей мира потеряли 1,4 трлн долларов за первую половину 2022 года, что стало самым большим уменьшением состояния миллиардеров за всю историю.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, состояние владельца компании Tesla Илона Маска уменьшилось почти на 62 млрд долларов. Основатель Amazon Джефф Безос потерял 63 млрд долларов. Собственный капитал главы Meta Марка Цукерберга за первое полугодие сократился наполовину.

Но несмотря на уменьшение состояния, самые богатые люди мира сохраняют свои позиции в рейтингах. Маск по-прежнему обладает самым большим состоянием в размере 208,5 млрд долларов. Безос занимает второе место с показателем 129,6 млрд долларов. На третьем месте Бернар Арно, самый богатый человек Франции и президент группы LVMH Бернар Арно с состоянием в 128,7 млрд долларов, а за ним следует основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 114,8 млн долларов, сообщает агентство. Только они обладают на данный момент состоянием более 100 млрд долларов, хотя на момент начала года в этот список входили 10 человек.