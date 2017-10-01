30-летний белый кит попал на видео - ВИДЕО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В 1991 году у берегов Австралии был замечен молодой белый кит, получивший кличку Мигалу.

Как передает Report, со ссылкой на Nat-geo, с тех пор ученые наблюдают, как он растет. Видео показывает, что Мигалу по-прежнему жив и здоров.

Новое видео было снято в Австралии. Журналист из Сиднея Джонас Либшнер отправился на фотоохоту за Мигалу, и несколько дней ожидания себя оправдали: он попал в объектив камеры. Как раз в это время киты мигрируют в сторону Антарктиды.

С приходом тепла (а в Австралии сейчас весна) горбатые киты отправляются в холодные воды.