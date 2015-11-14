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    ​18-летний американец убил себя коброй

    ЧП произошло в зоомагазине, в котором трудились родители погибшего

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В штате Техас 18-летний Грэнт Томпсон умер от укуса кобры, которую сам же на себя натравил.

    Как передает Report, об этом сообщает USA Today.

    ЧП произошло в зоомагазине, в котором трудились родители погибшего. Предположительно, парень специально достал опасное животное из аквариума. Как пояснили в полиции, змея впилась в левое плечо парня и правую руку.

    По оценке медэкспертов, Томпсон не сопротивлялся укусам рептилии. Сообщается, что 18-летний американец "имел суицидальные наклонности".

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