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Завтра в Сабунчинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении

Завтра в Сабунчинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении Завтра в Сабунчинском районе Баку будет приостановлена подача газа.
Энергетика
30 апреля 2025 г. 20:22
Завтра в Сабунчинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении

Завтра в Сабунчинском районе Баку будет приостановлена подача газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Так, с 09:30 в связи с ремонтными работами будет приостановлено газоснабжение по адресам: Молочный совхоз Рамана, улица Э.Магеррамова, Социальные дома, Каменный карьер поселка Маштага, поселок Рамана, поселок Сабунчу, улицы Ени Рамана, Буньядзаде, Тагиева, Депутат, Ени Заман, улицы М.Фаталиева, Сюльх, Э.Халилова, С.Джаббарова, Ш.Кямилова, Гаджинского в поселке Бакиханова, а также улицы Депутатская на территории Сураханского района, Рамана 2-й участок, городок Шуша гачгынлары, улицы Дж.Джаббарлы, А.Хагвердиева, В.Велиева, Г.Зардаби, 9-я Промысловая в поселке Рамана.

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