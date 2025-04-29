О нас

Завтра в Лондоне состоится заседание Азербайджано-британской межправкомиссии

Завтра в Лондоне состоится заседание Азербайджано-британской межправкомиссии Завтра в Лондоне состоится 7-е заседание Совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.
Энергетика
29 апреля 2025 г. 17:50
Завтра в Лондоне состоится заседание Азербайджано-британской межправкомиссии

Завтра в Лондоне состоится 7-е заседание Совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Было отмечено, что в мероприятии примут участие министр энергетики Пярвиз Шахбазов и возглавляемая им делегация.

На заседании планируется обсудить сотрудничество более чем в 20 областях, включая энергопереход, модернизацию и диверсификацию экономики, развитие инфраструктуры, бизнес-средую. По итогам заседания будет подписан протокол.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и заместитель государственного секретаря по бизнесу и торговле Великобритании, министр по услугам, малому бизнесу и экспорту Гарет Томас.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan–UK Intergovernmental Commission to convene in London tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Londonda Azərbaycan-Böyük Britaniya Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi