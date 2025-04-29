Завтра в Лондоне состоится заседание Азербайджано-британской межправкомиссии

Завтра в Лондоне состоится 7-е заседание Совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Завтра в Лондоне состоится 7-е заседание Совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Было отмечено, что в мероприятии примут участие министр энергетики Пярвиз Шахбазов и возглавляемая им делегация.

На заседании планируется обсудить сотрудничество более чем в 20 областях, включая энергопереход, модернизацию и диверсификацию экономики, развитие инфраструктуры, бизнес-средую. По итогам заседания будет подписан протокол.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и заместитель государственного секретаря по бизнесу и торговле Великобритании, министр по услугам, малому бизнесу и экспорту Гарет Томас.