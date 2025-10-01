Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Завтра в 4 районах ожидаются перебои в газоснабжении около 70 тыс. абонентов

    Энергетика
    • 01 октября, 2025
    • 14:24
    Частичные перебои в газоснабжении ожидаются с 08:00 2 октября в четырех районах Азербайджана.

    Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз", ограничения в подаче газа будут иметь место в связи с ремонтом подвергшихся коррозии участков магистрального газопровода "Азадкенд-Имишли".

    На время проведения ремонтных работ будет полностью ограничено газоснабжение Имишлинского (включая город Имишли) и Саатлинского районов, частично Сабирабадского и Биласуварского районов. Эти ограничения затронут около 70 тыс. абонентов.

