Завтра в 4 районах ожидаются перебои в газоснабжении около 70 тыс. абонентов
Энергетика
- 01 октября, 2025
- 14:24
Частичные перебои в газоснабжении ожидаются с 08:00 2 октября в четырех районах Азербайджана.
Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз", ограничения в подаче газа будут иметь место в связи с ремонтом подвергшихся коррозии участков магистрального газопровода "Азадкенд-Имишли".
На время проведения ремонтных работ будет полностью ограничено газоснабжение Имишлинского (включая город Имишли) и Саатлинского районов, частично Сабирабадского и Биласуварского районов. Эти ограничения затронут около 70 тыс. абонентов.
