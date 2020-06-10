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Завершено строительство морского участка TAP

​Завершено строительство морского участка TAP

Завершено строительство участка протяженностью 105 км Трансадриатического трубопровода (TAP), проложенного по дну Адриатического моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP.

На этом этапе проложены 36-дюймовые трубы с помощью полупогружного трубоукладочного судна Castoro Sei компании Saipem, установлена связь с сухопутной инфраструктурой в албанских водах, проведены испытательные работы.

Работы по прокладке трубопровода из Албании к берегам Италии начались в середине января этого года. Трубы были сварены и испытаны на палубе судна Castoro Sei, а затем уложены по дну Адриатического моря.

Проектный директор TAP Джон Хайнс рассказал, что в настоящее время реализовано 95% проекта, и ожидается, что он будет полностью завершен к концу года.

Для морского участка ТАР было использовано около 9 тыс. труб диаметром 36 дюймов общим весом 100 тыс. тонн. По дну Адриатического моря 25 км труб проложено в территориальных водах Италии, 43 км - в международных водах, 37 км - в территориальных водах Албании. Самая глубокая часть трубопровода находится на 810 метров ниже уровня моря.

Отметим, что по TAP на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.

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