Завершено первое гидроиспытание на греческом участке TAP

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Завершено первое гидроиспытание на греческом участке Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP, данный способ известен как гидростатический тест и предназначен для проверки безопасности трубопровода: "Для проверки целостности трубопровода его заполняют водой и создают давление выше предусмотренного рабочего давления".

Гидроиспытание проведено на первом 1,4-километровом участке трубопровода на территории Греции. После этого успешного испытания аналогичные тесты будут проведены на других участках трубопровода до конца этого года.

Менеджер TAP по Греции Рикард Скуфиас отметил, что уже уложено 66% труб из 32 тыс. труб, которые будут использованы на греческом участке: “Очищено 270 км по маршруту трубопровода, уложено 234 км, проведены сварочные работы на 203 км”.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года. BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.