Завершено 82% работ по TANAP

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Завершено 82% физических работ по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

Он отметил, что к середине следующего года будет сдан в эксплуатацию участок TANAP до Эскишехира.

"Выполнено более половины работ по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), являющемся европейской частью Южного газового коридора. Азербайджан намерен реализовать проект Южного газового коридора своевременно и на высоком уровне", - добавил Р. Абдуллаев.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.