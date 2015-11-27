​Завершена техническая часть Программы развития по разработке месторождения "Абшерон"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Завершена техническая часть Программы развития по разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью журналу Caspian Energy исполнительный директор французской компании Total Дэнис Лемаршаль.

Он отметил, что в технической части нашли отражение показатели добычи, инвестиционные расходы и другие технические параметры проекта: "Мы почти завершили техническую часть программы. Плановая часть по продажам газа находится на стадии разработки. Эту часть мы разрабатываем с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и другими партнерами".

Представитель компании отметил, что целью является бурение первой скважины после того, как будет сдана буровая установка SOCAR. По его словам, это запланировано в начале 2017 года.

Д.Лемаршаль отметил, что на первоначальном этапе планируется добывать 5 млрд. кубометров газа в год: "Первая добыча газа запланирована на конец 2021 - начало 2022 года".

Он отметил, что решения о реализации газа пока не принято, однако они готовы добывать как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Отметим, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 метров. Общая площадь месторождения - 260 кв.м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд. кубометров газа и 45 млн. тонн конденсата. В проекте "Абшерон" принимают участие Total (оператор, 40%), SOCAR (40%) и Engie (прежний Gaz De France Suez, 20%).