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Запуск строительства интерконнектора между Болгарией и Сербией пройдет в среду

Запуск строительства интерконнектора между Болгарией и Сербией пройдет в среду Президент Болгарии Румен Радев и его сербский коллега Александр Вучич в среду примут участие в церемонии запуска строительства соединительного газопровода Болгария-Сербия (IBS).
Энергетика
30 января 2023 г. 17:18
Запуск строительства интерконнектора между Болгарией и Сербией пройдет в среду

Президент Болгарии Румен Радев и его сербский коллега Александр Вучич в среду примут участие в церемонии запуска строительства соединительного газопровода Болгария-Сербия (IBS).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе болгарского лидера.

Отмечается, что торжественное открытие строительных работ, которое состоится на болгарской территории, также посетят министры энергетики Росен Христов и Дубравка Дедович, а также директор компании "Булгартрнасгаз" Владимир Малинов.

До начала церемонии Радев проведет двустороннюю встречу с Вучичем.

Интерконнектор будет иметь общую протяженность около 170 километров от болгарского города Нови-Искыр в столичном регионе до сербского Ниша. После завершения строительства пропускная способность газопровода составит до 1,8 млрд кубометров в год с возможностью реверсного потока.

Данный проект входит в список приоритетных для Евросоюза и финансируется специализированным фондом (Connecting Europe Facility, CEF).

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