Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 88%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПГХ) превысили 88%, но отстают от рекордных уровней 2023 года, когда ПГХ были заполнены почти на 89,5%.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПГХ) превысили 88%, но отстают от рекордных уровней 2023 года, когда ПГХ были заполнены почти на 89,5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, газ на бирже в Европе торгуется по цене около 440 долларов за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с транзитом газа через Украину на фоне боевых действий в Курской области.

Закачка газа в хранилища стран ЕС 13 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составила 326 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 26 млн куб. м.

В настоящее время ПГХ Европы заполнены на 88,24% (на 8,13 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 97,1 млрд куб. м газа.

Погода в ходе этой недели в Центральной и Западной Европе оказывается такой же теплой, как в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 11%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле стали минимальными с ноября 2021 года, а в августе тенденция к их снижению продолжается. В настоящее время мощности регазификации СПГ и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 35% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила 366 долларов за 1 тыс. куб. м, а в августе - выросла до 432 долларов.