Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 52%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до уровня ниже 52%, а поступления СПГ с терминалов в трубопроводы в феврале выросли до рекордного уровня.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до уровня ниже 52%, а поступления СПГ с терминалов в трубопроводы в феврале выросли до рекордного уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Тем не менее, объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ около 51 млрд куб. м.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 3 февраля, согласно данным GIE, составил 761 млн куб. м. Закачка снизилась до 13 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в феврале, ситуация для Европы пока далека от катастрофы. Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений - 57,7 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 51,97% (на 7,39 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019-2020 годов и 2022-2023 годов.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 51 млрд куб. м газа.

При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 98-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.