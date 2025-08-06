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Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70% Уровень запасов в подземных хранилищах Европы достиг 70%.
Энергетика
6 августа 2025 г. 11:13
Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Уровень запасов в подземных хранилищах Европы достиг 70%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe.

В процессе закачки поддерживаются высокие темпы, которые способны обеспечить досрочное достижение директивных уровней запасов к будущей зиме.

По итогам газовых суток 4 июля (на утро вторника) средний уровень запасов в регионе достиг 69,96%. Это на 7,8 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Регион поддерживает темп закачки выше 300 млн куб. м в сутки (377 млн куб. м в среднем за последнюю неделю), что способно обеспечить достижение целевого уровня в 90-процентного уровня заполнения ПХГ к 1 ноября, как того требует регулирование Евросоюза. Более того, чтобы достигнуть 90% к ноябрю достаточно закачивать по 255 млн куб. м в день.

Кампания по закачке газа в ПХГ сейчас практически полностью обеспечивается за счет импорта СПГ. С начала месяца с приемных терминалов поступает в газотранспортную сеть региона в среднем около 300 млн куб. м в сутки.

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