Замминистра: Азербайджан - инициатор форматов глобального сотрудничества в энергосфере

Азербайджан, являющийся не только источником ресурса для Южного газового коридора благодаря подтвержденным 2,6 триллиона кубометров газовых запасов, но и коридора "зеленой энергии" благодаря возобновляемой энергии в объеме 27 ГВт на суше и 157 ГВт на море

Азербайджан, являющийся не только источником ресурса для Южного газового коридора благодаря подтвержденным 2,6 триллиона кубометров газовых запасов, но и коридора "зеленой энергии" благодаря возобновляемой энергии в объеме 27 ГВт на суше и 157 ГВт на море, выступает инициатором форматов глобального сотрудничества в энергической сфере.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики Кямал Аббасов заявил во время выступления на саммите "Голос глобального Юга 2023".

"Сегодня Азербайджан наряду с укреплением собственной энергетической независимости, предпринимает стратегические шаги по диверсификации энергобаланса его партнеров не только за счет нефти, природного газа и электроэнергии, но и "зеленых" источников", - отметил К.Аббасов.

Замминистра добавил, что Азербайджан не зависит от какой-либо страны или источника энергии, и к 2030 году нацелен довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30%.