Министр энергетики Казахстана: За три года добыча нефти на Кашагане увеличится

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ На месторождении Кашаган в ближайшие три года ежесуточная добыча нефти увеличится до 450 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс",об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге по итогам года.

"Проекты наращивания добычи на Кашагане продолжаются в активном темпе, с оператором (NCOC) мы прорабатываем концепцию дальнейшего расширения. В следующем году в первом квартале мы её доложим. Прогнозируем, что в ближайшие три года мы достигнем уровня добычи в 450 тыс. баррелей в сутки", - сказал К. Бозумбаев.

По его словам, в настоящее время на Кашагане достигнута стабильная добыча в 330 тыс. баррелей в сутки.

Ранее в среду глава Минэнерго сообщал, что, по прогнозам Минэнерго, в этом году добыча на Кашагане вырастет в 1,6 раза, до 13,2 млн тонн.