 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр энергетики Казахстана: За три года добыча нефти на Кашагане увеличится

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ На месторождении Кашаган в ближайшие три года ежесуточная добыча нефти увеличится до 450 тыс. баррелей в сутки.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс",об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге по итогам года.

    "Проекты наращивания добычи на Кашагане продолжаются в активном темпе, с оператором (NCOC) мы прорабатываем концепцию дальнейшего расширения. В следующем году в первом квартале мы её доложим. Прогнозируем, что в ближайшие три года мы достигнем уровня добычи в 450 тыс. баррелей в сутки", - сказал К. Бозумбаев.

    По его словам, в настоящее время на Кашагане достигнута стабильная добыча в 330 тыс. баррелей в сутки.

    Ранее в среду глава Минэнерго сообщал, что, по прогнозам Минэнерго, в этом году добыча на Кашагане вырастет в 1,6 раза, до 13,2 млн тонн.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi