Японские компании заинтересованы в сотрудничестве с SOCAR

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией, возглавляемой японским сопредседателем Японско-азербайджанского экономического комитета, консультантом корпорации "Itochu'' Йоичи Кобаяши.

Как сообщает Report, на встрече Р.Абдуллаев коснулся успехов, достигнутых по осуществляемым в Азербайджане нефтегазовым проектам региональной и глобальной значимости, отметил роль ряда партнеров, в том числе японской корпорации "Itochu'' в достижении успехов.

Р.Абдуллаев сказал, что "Itochu'' является одной из первых международных компаний, проявивших интерес к нефтегазовым проектам Азербайджана.

Выразивший признательность президенту SOCAR японский сопредседатель Японско-азербайджанского экономического комитета, консультант корпорации "Itochu'' Йоичи Кобаяши отметил удовлетворенность каждым визитом в Баку и заявил о тесном сотрудничестве ''Itochu" с Азербайджаном на протяжении более 20-ти лет. Гость коснулся сотрудничества и партнерских связей в различных проектах как в нефтяном, так и в ненефтяном секторе.

Йоичи Кобаяши особо отметил важность осуществляемых между двумя компаниями международных проектов Азери-Чираг-Гюнешли и Баку-Тбилиси-Джейхан.

Он также заявил о заинтересованности "Itochu'' и других японских компаний в дальнейшем сотрудничестве с SOCAR по различным проектам.

