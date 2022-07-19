Япония попросила Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти

Япония выступила за продолжение сотрудничества с Саудовской Аравией, направленного на стабилизацию международного нефтяного рынка, и попросила Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

Япония выступила за продолжение сотрудничества с Саудовской Аравией, направленного на стабилизацию международного нефтяного рынка, и попросила Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

Соответствующая просьба была озвучена министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси в ходе состоявшихся во вторник в Токио переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Министр Хаяси выразил свою благодарность за стабильные поставки нефти из Саудовской Аравии, попросил продолжить сотрудничество, направленное на стабилизацию международного нефтяного рынка, и дополнительно увеличить производство [нефти]", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Японии. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили ситуацию на Украине, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке.