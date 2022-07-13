Япония попросит США и Австралию увеличить поставки СПГ

Япония снова попросит США и Австралию увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и обеспечить стабильные поставки в страну.

Япония снова попросит США и Австралию увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и обеспечить стабильные поставки в страну.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр промышленности Японии Коити Хагиуда. Он обсудит данный вопрос на встрече с зарубежными коллегами в Сиднее сегодня, 13 июля.

"Я еще раз настоятельно потребую от США, крупного мирового производителя СПГ, и Австралии, крупнейшего поставщика СПГ в Японию, нарастить производство и обеспечить стабильные поставки топлива, поскольку ситуация на мировом рынке СПГ ухудшается", - сказал он.

Экономисты уверены, что обеспечения поставок после 2026 года Японии придется подписать долгосрочные контракты с США, Австралией, Катаром и другими странами-производителями, а также поддерживать новые энергетические проекты внутри страны.