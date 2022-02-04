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Январская добыча нефти в Ираке была значительно ниже квоты ОПЕК+

Январская добыча нефти в Ираке была значительно ниже квоты ОПЕК+ Добыча нефти в Ираке на протяжении января 2022 года составляла 4,16 млн баррелей в сутки, что ниже установленной для него квоты в 4,28 млн баррелей в сутки, которая предусмотрена соглашением ОПЕК+.
Энергетика
4 февраля 2022 г. 04:36
Январская добыча нефти в Ираке была значительно ниже квоты ОПЕК+

Добыча нефти в Ираке на протяжении января 2022 года составляла 4,16 млн баррелей в сутки, что ниже установленной для него квоты в 4,28 млн баррелей в сутки, которая предусмотрена соглашением ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, это следует из данных иракской нефтяной государственной компании Somo.

Исходя из данных компании, разница между квотой и реально добытым объемом нефти в Ираке составила 120 тыс. б/с, тогда как 2 декабря 2021 года участники министерской встречи стран-членов соглашения ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию суммарной добычи в январе 2022 года на 400 тыс. б/с. Комментируя отставание от квоты, официальный представитель компании сказал агентству, что препятствия на пути наращивания добычи носят технический характер, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2021 года добыча нефти в Ираке упала на 63 тыс. б/с.

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