Выявлена фальсификация действующей в Грузии лаборатории Magi LTD

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В местные сервисные центры не поступало жалоб в связи с проблемами в двигателях автомобилей из-за качества продаваемого в Азербайджане дизельного топлива.

Об этом сообщили Report официальные дилеры иномарок в Азербайджане.

К примеру, PR-менеджер Toyota Baku Centre, официального представителя японского автопроизводителя Toyota в Азербайджане, Эльданиз Джафаров заявил Report, что компании все еще поступают заказы на дизельные двигатели для Land Cruiser 200 и Prado: "Заказы не поступали бы в случае проблем с качеством дизельного топлива. Спрос есть, потому что не возникает проблем".

Менеджер по маркетингу официального представителя китайских автомобильных брендов в Азербайджане - Sirena Motors Эйюб Алиев сообщил Report, что к ним не поступали жалобы на низкое качество дизтоплива и вытекающие из этого проблемы с двигателем автомобиля.

Та же ситуация в Mercedes-Benz Azerbaijan, где также не получали никаких жалоб на качество дизтоплива.

Отметим, что дизельное топливо в Азербайджане производится на НПЗ имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и спрос на данный вид топлива в стране высок. В январе-ноябре текущего года в стране произведено 1,766 млн тонн дизтоплива, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В январе-сентябре 2018 года в Азербайджане было потреблено 951,6 тыс. тонн дизельного топлива, что означает годовой рост на 1,5%.

Проверкой качества топлива и выдачей соответствующих заключений занимался Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики. В апреле этого года указом президента Ильхама Алиева комитет был упразднен и его полномочия переданы Государственному агентству по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, созданному на базе Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики. Однако, поскольку Кабинет министров пока не утвердил положение нового агентства, структура организации еще не сформирована, следовательно, она не имеет соответствующих полномочий. Таким образом, агентство пока молчит в вопросе качества дизельного топлива.

Операционный координатор SGS-Azeri LTD, представительства ведущей мировой швейцарской компании по инспекциям и сертификации SGS в Азербайджане, Зохраб Агаев сообщил Report, что на основе заявок проводятся различные проверки и анализы качества топлива. До сих пор никаких проблем обнаружено не было.

"Проверки проводятся по многим параметрам. Это зависит от заявок. К примеру, некоторые компании хотят узнать количество серы, свинца, октановое число бензина и дизеля. Наши анализы не выявили каких-либо несоответствий, низкого качества. Анализ по различным параметрам показал, что все они соответствует принятым в Азербайджане стандартам", - сказал Агаев.

"Департамент контроля за окружающей средой при министерстве окружающей среды и сельского хозяйства, который осуществляет проверки качества бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях Грузии, не имеет какой-либо информации о лаборатории Magi LTD, которая якобы занимается тем же в Грузии".

Об этом сообщили грузинскому бюро Report в упомянутом департаменте, комментируя слухи о том, что качество продаваемого SOCAR дизельного топлива ниже европейских стандартов.

Напомним, что группа лиц в Грузии осуществила лабораторное исследование качества дизельного топлива, используемого в Азербайджане, которое якобы выявило, что оно в 20 раз ниже, чем в других странах мира. В регулирующий орган Грузии был отправлен запрос в связи с указанной лабораторией.

Следует отметить, что в начале этого месяца сотрудники департамента взяли 240 образцов со всех заправочных станций в стране. Инспекция проводится без предварительного уведомления, и образцы будут проверены лабораториями, имеющими международную аккредитацию. Результаты исследования определят, соответствует ли уровень содержания свинца в бензине, продаваемом на автозаправочных станциях, стандартам, установленным в законодательстве Грузии.