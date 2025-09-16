Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Энергетика
    • 16 сентября, 2025
    • 13:54
    Выручка Азербайджана от экспорта нефти в Турцию за 8 месяцев превысила $30 млн

    Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал в Турцию 65 тыс. 361,01 тонн сырой нефти на $30 млн 279,23 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта сократился в 4,8 раза, выручка - в 5,7 раза по сравнению с 8 месяцами 2024 года.

    Доля сырой нефти, экспортированной из Азербайджана в Турцию, составила 0,41% от общего экспорта нефти.

    Отметим, что в январе-августе этого года Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонн сырой нефти на $8 млрд 396 млн 5,89 тыс.

    экспорт нефти Азербайджан доходы расходы
    Azərbaycan Türkiyəyə bu il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb
    Azerbaijan discloses volume of oil exports to Türkiye

    Лента новостей