Выручка Азербайджана от экспорта нефти в Турцию за 8 месяцев превысила $30 млн

Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал в Турцию 65 тыс. 361,01 тонн сырой нефти на $30 млн 279,23 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта сократился в 4,8 раза, выручка - в 5,7 раза по сравнению с 8 месяцами 2024 года.

Доля сырой нефти, экспортированной из Азербайджана в Турцию, составила 0,41% от общего экспорта нефти.

Отметим, что в январе-августе этого года Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонн сырой нефти на $8 млрд 396 млн 5,89 тыс.