Выручка Азербайджана от экспорта нефти в Турцию за 8 месяцев превысила $30 млн
Энергетика
- 16 сентября, 2025
- 13:54
Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал в Турцию 65 тыс. 361,01 тонн сырой нефти на $30 млн 279,23 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта сократился в 4,8 раза, выручка - в 5,7 раза по сравнению с 8 месяцами 2024 года.
Доля сырой нефти, экспортированной из Азербайджана в Турцию, составила 0,41% от общего экспорта нефти.
Отметим, что в январе-августе этого года Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонн сырой нефти на $8 млрд 396 млн 5,89 тыс.
Последние новости
14:29
Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млнДругие страны
14:27
Фото
Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составеВнешняя политика
14:25
СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-ЙоркеДругие страны
14:24
Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотренаФормула 1
14:23
Фото
В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
14:21
Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%Энергетика
14:09
Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+Инфраструктура
14:01
В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на одинДругие
13:59
Фото