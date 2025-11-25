Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНО
- 25 ноября, 2025
- 16:54
Правительство Сербии проголосовало против немедленной национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Сербия запросит у США лицензию на операционную деятельность в течение 50 дней, чтобы за это время найти покупателя для российской доли в компании.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации.
"Мы должны дать определенный срок нашим друзьям из Арабских Эмиратов и Венгрии, которые ведут переговоры с россиянами. Мы знаем лишь часть того, о чем ведет переговоры российская сторона. Моя идея - дать время российской стороне",- сказал он.
По его словам, при остановке NIS под угрозой окажется "весь жизненный цикл" страны - проведение платежей, выдача кредитов, снабжение товарами, работа здравоохранения и так далее.
Сербский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS может остановить полностью свою работу через четыре дня, если не будет получена лицензия на эксплуатацию со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC - подразделение Министерства финансов США).
Он сообщил, что завод в настоящее время находится в режиме так называемой теплой циркуляции, т.е. в сокращенном режиме работы, он еще не закрыт и не остановлен.
"У нас есть еще четыре дня до полной остановки работы НПЗ, если мы не получим лицензию от OFAC", - сказал он, добавив, что все зависит от американской стороны.
Вучич также отметил, что Народный банк Сербии (НБС), а также все коммерческие банки, работающие с NIS, получили предупреждение о том, что могут стать объектом санкций.
"Тем самым мы ставим под угрозу и наш центральный банк, и коммерческие банки. Это означает, что может произойти полная остановка платежного оборота и услуг для населения, прекращение работы платежных карт, выдачи кредитов и многое другое", - сказал он.
Вучич добавил, что получил устные гарантии от США, что санкции не будут применены ни к НБС, ни к коммерческим банкам.
"И, как видите, эта устная договоренность действует, и, несомненно, будет действовать сегодня и завтра, так что угрозы нет до того момента, пока США не сообщат, отклонили они запрос или одобрили", - подчеркнул он.
Мощность НПЗ NIS составляет 4,8 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает примерно 80% потребностей Сербии в бензине и дизельном топливе и более 90% - в авиационном керосине и мазуте
Министерство финансов США впервые ввело санкции против Газпром нефти и ее дочерних иностранных структур 10 января, предоставив компании 45 дней на выход из акционерного состава сербской компании NIS. Введение санкций неоднократно откладывали, однако они вступили в силу в октябре этого года.