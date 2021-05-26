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Всемирный банк улучшил прогнозы по цене на нефть на 2021-2022 годы

Всемирный банк улучшил прогнозы по цене на нефть на 2021-2022 годы Средняя цена нефти близка к среднему значению цен за период с 2016 по 2019 год
Энергетика
26 мая 2021 г. 17:08
Всемирный банк улучшил прогнозы по цене на нефть на 2021-2022 годы

Всемирный банк (ВБ) значительно улучшил прогнозы средних цен на нефть на 2021-2022 годы, до 56 и 60 долларов США за баррель соответственно, – это близко к средней цене за период 2016-2019 годов.

Как передает Report, об этом говорится в докладе ВБ об экономике России.

Предыдущий прогноз Всемирного банка по цене на нефть на 2021 год составлял 44 доллара США, на 2022 год — 50 долларов США за баррель.

"Согласно прогнозам, средняя цена нефти в 2021 году составит 56 долларов США за баррель, а в 2022 году – 60 долларов США за баррель, что близко к среднему значению цен за период с 2016 по 2019 год", — говорится в докладе.

Экономисты ВБ ожидают, что расширение масштабов вакцинации будет способствовать постепенному росту спроса на нефть. Этот спрос будет удовлетворен за счет наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Однако у альянса по-прежнему будут оставаться большие незадействованные добывающие мощности, что ограничит любой дальнейший рост цен, предупреждают аналитики банка. Кроме того, скачок цен может повлечь за собой увеличение сланцевой добычи в США.

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Версия на английском языке World Bank upgrades oil price outlook for 2021-2022

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