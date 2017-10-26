Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Всемирный банк опубликовал отчёт, в котором говорится, что в 2018 году цены на нефть повысятся до $56 за баррель, передает Report.

«Согласно прогнозу, в 2018 году цены на нефть повысятся до $56 за баррель по сравнению с $53 за баррель в текущем году. Это обусловлено уверенным ростом спроса, действием соглашения о сокращении объёмов добычи среди экспортёров нефти и стабилизацией добычи сланцевой нефти в США», — указывается в сообщении.

При этом отмечается, что прогноз цен на нефть был немного скорректирован в сторону снижения по сравнению с прогнозом за апрель и сопряжён с рисками.

Уточняется, что если соглашение о сокращении объёмов добычи нефти ОПЕК+ не будет продлено, то это может повлечь за собой снижение цен и рост добычи сланцевой нефти в США.