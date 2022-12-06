О нас

Возле пролива Босфор образовался затор из российских танкеров

Возле пролива Босфор образовался затор из российских танкеров Шесть российских кораблей с нефтью попали в затор возле берегов Турции.
Энергетика
6 декабря 2022 г. 10:56
Возле пролива Босфор образовался затор из российских танкеров

Шесть российских кораблей с нефтью попали в затор возле берегов Турции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Marinetraffic.

В пробке возле Босфора стоят в том числе танкеры "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2. Еще два судна - "Механик Ерохин" и "Река Волга" - направляются к проливу со стороны Дарданелл.

При этом большая часть судов в очереди (до 80%) принадлежит Турции.

Ранее Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, что у побережья Турции возникла пробка из нефтяных танкеров. Как поясняется, это связано с началом действия "потолка" цен на российскую нефть, из-за которого Анкара требует от кораблей предоставления соответствующей страховки.

Евросоюз с 5 декабря ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю. Кроме того, ЕС, страны G7 и Австралия ограничили цены на морские поставки российского энергоресурса уровнем в 60 долларов за баррель.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil tanker jam forms off Turkiye after start of Russian oil cap

Экслюзивные новости

Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi