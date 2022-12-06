Возле пролива Босфор образовался затор из российских танкеров

Шесть российских кораблей с нефтью попали в затор возле берегов Турции.

Шесть российских кораблей с нефтью попали в затор возле берегов Турции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Marinetraffic.

В пробке возле Босфора стоят в том числе танкеры "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2. Еще два судна - "Механик Ерохин" и "Река Волга" - направляются к проливу со стороны Дарданелл.

При этом большая часть судов в очереди (до 80%) принадлежит Турции.

Ранее Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, что у побережья Турции возникла пробка из нефтяных танкеров. Как поясняется, это связано с началом действия "потолка" цен на российскую нефть, из-за которого Анкара требует от кораблей предоставления соответствующей страховки.

Евросоюз с 5 декабря ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю. Кроме того, ЕС, страны G7 и Австралия ограничили цены на морские поставки российского энергоресурса уровнем в 60 долларов за баррель.