Восстановлено 30% утраченных мощностей электростанции "Сангачал"

ОАО "Азерэнержи" завершило ремонтно-восстановительные работы по восстановлению утраченных мощностей на электростанции "Сангачал", которая играет особую роль в энергосистеме страны, включая Баку и Абшеронский полуостров.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы организации Теймур Абдуллаев.

До принятия программы реабилитации осенью 2018 года на Сангачалской электростанции 4 агрегата из 18 не функционировали, а 14 агрегатов работали на неполной мощности. Один из четырех неработающих агрегатов был заменен новым, а на остальных заменены запасные части.

В результате восстановлены утраченные мощности до 100 мегаватт. Таким образом, восстановлена одна треть мощностей электростанции "Сангачал" мощностью 300 мегаватт. Для сравнения, мощность 100 мегаватт в среднем покрывает потребности в электроэнергии 4-5 районов республики.

"Азерэнержи" также осуществляет работы по реконструкции на 12-ти электростанциях, включая 6 модульных электростанций, среди которых и "Сангачал". На сегодняшний день восстановлено 250 МВт утраченных мощностей 6 модульных электростанций.

В рамках программы реабилитации, рассчитанной на период 2018-2021 гг., предусмотрено восстановление около 1 000 МВт утраченных мощностей.