​Выработка солнечной энергии в Азербайджане увеличилась

В январе-апреле в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 727,8 млн манатов, что на 14% больше показателя предыдущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 2,5% - до 99,9 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 8,6 млрд кВт/часов, что на 4,7% превышает показатель 2019 года.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 25,6% - до 334,1 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 7% - до 8 млрд кВт/часов.

За отчетный период выработано 33,6 млн кВт/часов ветровой энергии, что на 17% меньше показателя за 2019 год.

В отчетном году выработка солнечной энергии в стране повысилась на 6,1% и составила 12,9 млн кВт/час.