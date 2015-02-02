Вице-президент Всемирного банка: падение цен на нефть в целом выгодно глобальной экономике

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Нынешнее падение цен на нефть в целом выгодно глобальной экономике. Такое мнение высказал вице-президент Всемирного банка Аксель ван Тротсенбург в интервью японской газете "Иомиури".

"Мир в основном состоит из стран-импортеров нефти, - отметил он.- Сокращение цен на нее окажет благоприятный эффект, если мыслить категориями глобальной экономики".

По мнению вице-президента Всемирного банка, высвобождаемые средства можно будет направить на инфраструктурные проекты и более активное решение социальных проблем.

Как полагает Ван Тротсенбург, сейчас может идти речь о крупном изменении системы цен на все энергоносители. "Если нынешняя ситуация продлится, то удешевление нефти скажется также и на ценах на природный газ и уголь", - отметил он, информирует Report со ссылкой на ТАСС.